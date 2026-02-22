Sıcaklıklar çakılacak o illere lapa lapa kar gelecek: Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı

Cemrenin havaya düşmesiyle artan sıcaklıklar, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yerini sert bir düşüşe bırakıyor. Trakya ve Batı Karadeniz'de kar yağışının etkili olması beklenirken, megakent İstanbul'da sıcaklıklar 5 dereceye kadar gerileyecek.

Sıcaklıklar 8-9 derece birden düşecek

Sosyal medya hesabından hava durumundaki ani değişime dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, batı ve kuzey kesimlerde geçtiğimiz günlerde yaşanan 3-5 derecelik artışın aldatıcı olduğunu vurguladı. Kuzeybatıdan gelen dondurucu hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların sert şekilde düşeceğini açıklayan Şen, gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı bölgelerde termometrelerin 7-8 derece birden azalacağını belirtti. Marmara ve Batı Karadeniz’de pazar günü sıcaklıkların 8-9 derece gerilemesi bekleniyor.

Trakya ve Karadeniz'e kar uyarısı, İstanbul'da hızlı soğuma

Gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise cumartesi günü 15 dereceyi gören sıcaklık, 22 Şubat Pazar günü 5 dereceye kadar gerileyecek. Kıyı semtlerde 7-8 derece bandında seyredecek olan sıcaklıklarla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir ancak yolları etkileyecek yoğun bir kar yağışı öngörülmüyor. Megakentte bu soğumanın kalıcı olmayacağı ve pazartesi itibarıyla sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.

Başkentte kar geçişleri bekleniyor

Başkent Ankara'da pazar akşamı kısa süreli kar geçişleri yaşanabilir. Bolu-Ankara arasındaki dağ yollarında pazar akşamı ile pazartesi akşamı arasında yeni kar örtüsü oluşma ihtimali bulunuyor. Uzun süredir kar yağışına hasret kalan Anadolu'nun iç kesimleri için de beklenen tarih verildi. 25-27 Şubat tarihleri arasında İç Anadolu'nun yüksekleri ile Batı Karadeniz çevrelerinde yeniden kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Doğu Anadolu genelinde ise kış soğuklarıyla birlikte beklenen kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Barajlarda tablo olumlu

Uzun süren sağanak yağışların ve kuvvetli rüzgarların ardından İzmir ve kıyı Ege nihayet güneşli günlere adım atıyor. Yağışların kesilmesiyle birlikte yeni haftada Ege kıyılarında sıcaklıkların 15-17 derece seviyesine yükseleceği belirtildi. Öte yandan, Türkiye genelinde son iki ayda kendi ortalamalarının yüzde 30 ila yüzde 120 üzerinde gerçekleşen yağışlar barajlardaki doluluk oranlarına olumlu yansıdı. Mart ayının ilk haftasına doğru ise yurt genelinde daha güneşli ve mevsim normallerinde günlerin yaşanması bekleniyor.












