Meclis'te bu hafta yoğun mesai: Kritik düzenlemeler gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun gündemle çalışmalarını sürdürecek.

Milli Parklar Kanunu teklifi görüşülecek

Meclis Genel Kurulu’nda, Milli Parklar Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edilecek. Teklif kapsamında, milli park ilan edilen ya da edilmesi planlanan alanların sınırlarının ekolojik denge gözetilerek yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yetki alanı genişletilecek. Ekosisteme zarar verenlere yönelik hapis cezası getirilmesi, kaçak avcılıkla mücadelede ise daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.

AK Parti’den 29 maddelik yeni teklif

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından ayrıca Devlet Su İşleri’ne ait arazilerde yaşanan mülkiyet sorunlarının çözümü amacıyla 29 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırlandı.

Teklif ile orman niteliğini uzun yıllar önce kaybetmiş ve fiilen yerleşime açılmış alanlara ilişkin tapu problemlerinin giderilmesi hedefleniyor. Kayıtlarda halen orman vasfı taşıyan bu bölgeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yeniden incelenecek. Uygun bulunması halinde taşınmazların tapu niteliği “genel tapu” olarak değiştirilebilecek.

Siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak

Öte yandan siyasi partiler de haftalık grup toplantılarını gerçekleştirecek. Salı ve çarşamba günleri yapılacak toplantılar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşma yapması bekleniyor.







