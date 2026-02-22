Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Ocakta unutulan yemek faciaya yol açıyordu: Anne ve iki oğlu zehirlendi

Ocakta unutulan yemek faciaya yol açıyordu: Anne ve iki oğlu zehirlendi

09:0322/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir’de ocakta unutulan yemekten çıkan gazdan etkilenen anne ve biri 11 yaşında olan iki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz olay, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinden bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evde mutfak bölümünde bulunan ocak üzerinde unutulan yemeğin yanması sonucu açığa çıkan karbonmonoksit gazı daire içerisini sardı.

Karbonmonoksit gazından etkilenen 43 yaşındaki M.G. isimli anne ve U.G.(21) ve H.G.(11) isimli 2 erkek çocuğu için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve iki oğlunu tedavileri için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#eskişehir
#zehirlenme
#hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? İşte Diyanet fetvası