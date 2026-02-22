Ocakta unutulan yemek faciaya yol açıyordu: Anne ve iki oğlu zehirlendi

Karbonmonoksit gazından etkilenen 43 yaşındaki M.G. isimli anne ve U.G.(21) ve H.G.(11) isimli 2 erkek çocuğu için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve iki oğlunu tedavileri için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk etti.