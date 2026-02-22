Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Kütahya’da 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

09:0222/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyen, yağma suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Şüphelinin ayrıca; yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, hakaret suçları başta olmak üzere toplam 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Operasyon, Kütahya genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.



#Kütahya
#Asayiş Şube Müdürlüğü
#firari
#hapis cezası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xiaomi 17 serisi ne zaman çıkacak, İşte Xiaomi 17’in beklenen özellikleri