Kütahya’da 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Yapılan çalışmalar neticesinde, silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyen, yağma suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Şüphelinin ayrıca; yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, hakaret suçları başta olmak üzere toplam 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.