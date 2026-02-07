Kütahya'da yanan iki katlı ev köylülerin desteğiyle yeniden inşa ediliyor

Emer, yağmur ve çamura rağmen ustaların büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.





Bükerler Köyü Muhtarı Ali Kara ise meydana gelen yangının ardından köylüler ve kurumların iş birliğiyle hafriyatı kaldırdığını aktararak, "Köylülerimizle birlikte ailenin mağdur olmaması için birlik ve beraberlik içinde inşaata başladık. Bu süre içerisinde tüm kurumlar bize çok destek verdi. Bizler de evi tamamlamaya çalışıyoruz. Evin çatısı tamamlanmak üzere, içerisini de tamamlayıp sıvasını yaptıktan sonra camlarını da takıp, yanmadan önceki haline getirmeye çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.