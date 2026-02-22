Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Gizemli hayırseverden belediyeye dev bağış: 21 külçe altını tek bir şartla verdi

Gizemli hayırseverden belediyeye dev bağış: 21 külçe altını tek bir şartla verdi

08:1022/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Belediyeye 21 külçe altın bağışlandı.
Belediyeye 21 külçe altın bağışlandı.

Japonya’nın Osaka kenti, kimliğini gizli tutan bir hayırseverden su borularının onarımında kullanılması şartıyla 560 milyon yen (yaklaşık 3.6 milyon dolar) değerinde 21 külçe altın bağışı aldı.

Japonya’da Osaka Belediyesine, şehirde eskiyen su sisteminin onarılması amacıyla 560 milyon yen (3,6 milyon dolar) değerinde 21 kilogram ağırlığında "gizli" altın bağışı yapıldığı bildirildi.

SU BORULARININ ONARILMASI İÇİN KÜLÇE KÜLÇE ALTIN BAĞIŞLADI

Japonya’nın Osaka kenti, sıra dışı bir bağış haberiyle gündeme geldi. Osaka Belediye Başkanı Hideyuki Yokoyama, kimliğini gizli tutan bir hayırseverin su borularının onarımında kullanılması şartıyla kente 560 milyon yen (yaklaşık 3,6 milyon dolar) değerinde külçe altın bağışladığını açıkladı.



"BU MUAZZAM BİR MİKTAR VE SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

Toplam 21 kilogram ağırlığındaki külçe altınların geçtiğimiz kasım ayında Osaka Su İşleri Bürosu'na teslim edildiğini kaydeden Yokoyama, "Bu muazzam bir miktar ve söyleyecek söz bulamıyorum. Kentin eskiyen su borularını onarmak büyük bir yatırım gerektiriyor. Bu nedenle söz konusu bağış için ne kadar teşekkür etsem azdır" ifadelerini kullandı. Gizemli hayırseverin kentteki su altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirten Yokoyama, bağışçının talebine saygı duyulacağını ve kaynağın doğrudan su altyapısı onarım projelerine aktarılacağını vurguladı.

ESKİYEN ALTYAPI GÜVENLİK TARTIŞMALARINI ALEVLENDİRMİŞTİ

Japonya'da 2. Dünya Savaşı sonrasındaki hızlı ekonomik büyüme döneminde inşa edilen kamu altyapısının yaşlanması, son yıllarda ülkenin bazı bölgelerinde sorunlara yol açmıştı. Geçtiğimiz yıl Tokyo yakınlarındaki Saitama eyaletinde hasarlı bir kanalizasyon hattı nedeniyle oluşan dev obruğun bir kamyonu yutarak sürücünün ölümüne yol açması, bu konudaki tartışmaları alevlendirmişti.

YÜKSEK ONARIM MALİYETLERİ ENDİŞELERE YOL AÇMIŞTI

Yaklaşık 2,8 milyonluk nüfusuyla Japonya'nın üçüncü büyük kenti konumunda olan Osaka'da kentsel gelişimin ülkenin birçok kentine kıyasla daha erken başlaması ise kentin altyapısının daha erken yaşlandığı endişelerine neden olmuştu. Kentte toplam 259 kilometre uzunluğunda su borusunun yenilenmesi gerektiğini belirten yetkililer, sadece 2 kilometrelik bir bölümü yenilemenin maliyetinin ise yaklaşık 500 milyon yen (3,2 milyon dolar) olduğunu ifade etmişti.



#japonya
#osaka
#altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 22 Şubat 2026 hava durumu tahmini raporu