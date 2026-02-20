Yeni Şafak
Gizemli hayırsever Ramazan ayı boyunca günlük 6 bin ekmeği depremzede vatandaşlara ücretsiz dağıtacak

09:4820/02/2026, Cuma
IHA
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kimliğini açıklamak istemeyen hayırsever, belediye bünyesinde hizmet veren ekmek büfelerinde 10 TL’den satılan halk ekmeklerin bir aylık ücretini karşılayarak Ramazan ayı boyunca her gün 6 bin ekmeğin ücretsiz dağıtılmasını sağlayacak.

Ramazan ayının başlamasıyla Hatay’da gönüllere dokunan yardım davranışı yaşandı. Kimliğini açıklamak istemeyen hayırsever, Dörtyol Belediyesine bağlı 16 ayrı halk ekmek satış noktasında satışı yapılan ekmeklerin ücretini ödeyerek vatandaşların Ramazan ayı boyunca ücretsiz ekmek almasını sağladı. Büfelere ekmek satın almaya gelen depremzede vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca ekmeklerin ücretsiz olduğu haberi ile karşılaştılar. Özellikle dar gelirli aileler uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirerek hayırsevere teşekkür etti.

Yetkililer, daha fazla ailenin faydalanabilmesi için dağıtımın kişi başı tek seferde 5 ekmek ile sınırlandırıldığını açıkladı ve günlük 6 bin ekmeğin kısa sürede tükendiği belirtililer.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç yaptığı açıklamada, "Belediyemizin hizmeti olan ve 10 TL’den satışını gerçekleştirdiğimiz halk ekmeği, Ramazan ayı boyunca bir hayırsever hemşehrimizin desteğiyle ücretsiz olarak halkımıza ulaştıracağız. Duyarlı vatandaşımıza halkımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan bu anlamlı destek, ilçe genelinde takdirle karşılandı.

