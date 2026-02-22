Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Manyas Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Manyas Gölü'nde erkek cesedi bulundu

08:3422/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Ali Ekin'in kesin ölüm nedeni bilinmiyor.
Ali Ekin'in kesin ölüm nedeni bilinmiyor.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde traktörüyle evinden ayrılan Ali Ekin (64), sık sık balık tutmaya gittiği Manyas Gölü kenarında ölü bulundu. Ekin'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Manyas Gölü'nde erkek cesedi bulundu. Kuşcenneti Mahallesi'ndeki ikametinden balık tutmak için traktörü ile ayrılan Ali E'nin (64) eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Manyas Gölü'ne düşen bir traktör olduğu ihbarını alan jandarma ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

İncelemelerde, göl içindeki traktöre yakın kısımda Ali E'nin cesedi bulundu.

İncelemelerin ardından sudan çıkarılan Ali E'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.



#Balıkesir
#Bandırma
#Şüpheli Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 22 Şubat'ta hangi ilçelerde elektrik kesilecek?