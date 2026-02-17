Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırklareli
Lüleburgaz'da dere yatağında ceset bulundu

Lüleburgaz'da dere yatağında ceset bulundu

13:4317/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Eski Sanayi Bölgesi’ndeki tarihi Taşköprü altından geçen dere yatağında bir kişinin cesedi bulundu.

Lüleburgaz Eski Sanayi Bölgesi’nde bulunan Taşköprü’nün alt kısmından geçen dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde dere yatağında bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri dere yatağında ve çevresinde detaylı çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#lüleburgaz
#kırklareli
#ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut TOKİ Konya kura hak sahipliği belirleme kurası çekilişi sonuçları isim listesi