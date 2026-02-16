Yeni Şafak
Almanya’da 82 yaşındaki kadın ölen annesinin cesedini maaş için sakladı

Almanya’da 82 yaşındaki kadın ölen annesinin cesedini maaş için sakladı

16:3016/02/2026, الإثنين
103 yaşındaki kadının cesedi evinin bodrum katında mumyalanmış bir şekilde bulundu.
103 yaşındaki kadının cesedi evinin bodrum katında mumyalanmış bir şekilde bulundu.

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Ruhmannsfelden kasabasında, 82 yaşındaki bir kadının, annesinin ölümünü gizleyerek emekli maaşını almak için cesedi yıllarca evinin bodrumunda mumyalanmış halde sakladığı belirlendi.

Almanya’da pes dedirten bir olay yaşandı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, 82 yaşındaki bir kadın, hayatını kaybeden annesini yıllarca evlerinin bodrum katında mumyalanmış bir şekilde saklayarak emekli maaşını almaya devam etti. Yaşadıkları evde komşularıyla iletişimini çok aza indiren, kimsenin eve girmesine izin vermeyen kadının dolandırıcılığı ölen annesinin 103 yaşına girmesiyle ortaya çıktı. Ruhmannsfelden kasabasının belediye başkanı Werner Troiber, 103 yaşına giren kasaba sakinini tebrik etmek ve hediye vermek istedi. Ancak komşularının da 10 yıldır görmediklerini söylediği kadını ziyaret edemedi. Yaşlı kadının ölmüş olabileceği şüphesiyle artan ihbarları değerlendiren polis, evde arama yaptı. Polis aramasında 103 yaşındaki kadının cesedi evinin bodrum katında mumyalanmış bir şekilde bulundu.

Yapılan otopside kadının ölüm zamanı ve nedeni belirlenemedi. Annesinin ölümünü yetkililere bildirmeyen ve emekli maaşını almayan devam eden 82 yaşındaki kadın hakkında ise dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



