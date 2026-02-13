Bir valiz iki ceset: Ümraniye'de Özbekistanlı iki kadını öldüren şüpheliler tutuklandı

Şişli'de hurda toplayıcı tarafından cesedi çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evde yine Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora'nın (32) katledilipp parçalandığı ortaya çıktı. Olayın ardından şüphelilerin Sayyora'nın cesedini İstanbul'da farklı ilçelerin çöp konteynerlerine attıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Özbekistan'dan 28 Aralık'ta Türkiye'ye gelen Ergashalieva Sayyora (32)'dan 23 Ocak'tan beri ailesi haber alamadı. İhbar sonucu araştırmalarda, Sayyora'nın en son Özbekistanlı Durdona Khakımova'nın parçalanarak öldürüldüğü evde kaldığı belirlendi. Ekipler kamera görüntülerini inceleyerek yaptığı çalışmada, 23 Ocak'ta eve giren Sayyora'nın arkasından Khakımova'nın katilleri D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29)'nin de girdiğini belirledi.
SEVGİLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Ergashalieva Sayyora' ve Durdona Khakımova ile D.A.U.T. ve G.A.K.'nin yaklaşık bir ay aynı evde birlikte yaşadıkları, Sayyora'nın , G.A.K. ile sevgili oldukları öğrenildi.
BEYAZ VALİZLE AYRILDILAR
SAYYORA'NIN DA CESEDİNİ PARÇALAYIP FARKLI FARKLI KONTEYNERLERE ATTILAR
Cumhuriyet savcısının talimatıyla cezaevinden çıkarılarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan işlem başlatıldı.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı.