Bir valiz iki ceset: Ümraniye'de Özbekistanlı iki kadını öldüren şüpheliler tutuklandı

Soruşturma kapsamında Durdona Khakımova cinayeti nedeniyle tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K. ile yapılan görüşmelerde, Ergashalieva Sayyora'nın da 23 Ocak'ta aynı evde kesici aletle öldürüldüğü, cesedinin ise parçalanarak İstanbul'da farklı ilçelerin çöp konteynerlerine bırakıldığı ortaya çıktı.