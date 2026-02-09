Karasu sahilinde bulunan cesedin kimliği belirlendi: Çarpıcı yeni detaylar ortaya çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cesedin kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden kişinin Ordu’dan İstanbul’a balıkçı teknesi almaya gittiği ve deniz yoluyla dönerken Kocaeli Kefken açıklarında teknesinin battığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yenimahalle mevkiinde sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyı üzerinde hareketsiz yatan erkeği görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde sahilde bulunan cesedin 63 yaşındaki Mustafa Ünlü’ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler, Ordu’dan İstanbul’a balıkçı teknesi almaya giden Ünlü’nün deniz yoluyla dönerken teknesinin battığı ihtimali üzerinde duruyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ise bölgede arama tarama faaliyetleri devam ediyor.