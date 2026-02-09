Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu

Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu

13:429/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Yapılan incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yapılan incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.



#Karasu
#Sakarya
#erkek cesedi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yozgat TOKİ başvuru parası ne zaman geri yatacak?