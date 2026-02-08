Kış geldi talep patladı: Kilo kilo alıyorlar

"Sıcak görmediği sürece bu mayalanmada sakınca yoktur"





Turşunun üzerinde bekledikten sonra oluşan beyaz tabakaya ilişkin de bilgi veren Dener, ’barlama’ denilen bu durumun mayalanma olduğunu ifade ederek, "Evde annelerimizin yaptığı turşularda da bu görülür. Sıcak görmediği sürece bu mayalanma da sakınca yoktur, üzerinden alınarak temizlenebilir. Sıcak gördüğü taktirde kurtlanmaya kadar gider ve turşu bozularak yumuşar" diye konuştu.

Müşterilerden Kasım Kocabay ise çocukluğundan beri her çeşit turşuyu severek tükettiğini ve yemeklerin yanında mutlaka bulundurduğunu ifade ederek, "Her turşudan kilo kilo alıyorum, ayırt etmiyorum. Çocukluğumdan beri hepsini severek tüketirim" şeklinde konuştu.