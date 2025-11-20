Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Silahla vurulduktan sonra cesedini yakmışlar: Cenazesi defnedildi

Silahla vurulduktan sonra cesedini yakmışlar: Cenazesi defnedildi

23:2720/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında silahla vurulduktan sonra cesedi yanmış halde bulunan ve olay yerindeki 3 anahtardan yola çıkılarak kimliği belirlenen Ramazan Er, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim’de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu. Olay yerinde tespit edilen 3 anahtardan yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin 3 Haziran’dan beri kayıp olan Ramazan Er’e ait olduğunu belirledi.

Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle belirlenen 14 şüpheli, gözaltına alındı. Ramazan Er’in alacak meselesi nedeniyle otomobilde öldürüldüğü, cesedin Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri biten Ramazan Er'in cenazesi, ailesine teslim edildi.

Nusaybin ilçesine getirilen Ramazan Er’in cenazesi, Yeni Mohris Mezarlığı’nda defnedildi. 

#Mardin
#Nusaybin
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 13. hafta maçı