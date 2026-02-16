Yeni Şafak
Sarımsaklı sahiline kadın cesedi vurdu

Sarımsaklı sahiline kadın cesedi vurdu

21:3816/02/2026, Pazartesi
IHA
Cenaze, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Cenaze, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Balıkesir'deki Sarımsaklı sahilinde vatandaşların fark etmesi üzerine kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler hayatını kaybeden kadının yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmen olduğunu iddia etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı sahilinde bir kadın cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı sahilinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kimliği henüz tespit edilemedi

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, kıyıya vuran kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre hayatını kaybeden kadının yasa dışı yollarla Midilli Adası’na geçmek isteyen düzensiz göçmen olduğu iddia edildi. Kadının kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.


Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



