Gaziosmanpaşa’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu

16:2816/02/2026, Pazartesi
IHA
Can Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Can Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa’da, boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir arazide çevrede oturan vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde, cesedin Can Yıldırım’a (30) ait olduğu belirlendi. Yıldırım’ın, yaklaşık 12-13 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesinin bir süredir haber alamadığı ortaya çıktı

Konuya ilişkin soruşturma sürerken, hayatını kaybeden Yıldırım’dan, dün akşam saatlerinden itibaren ailesinin haber alamadığı ve şahsın bir süredir madde bağımlısı olduğu öğrenildi. Can Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



