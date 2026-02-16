Gaziosmanpaşa’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu

Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir arazide çevrede oturan vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde, cesedin Can Yıldırım’a (30) ait olduğu belirlendi. Yıldırım’ın, yaklaşık 12-13 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.