İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi: Hangi ilçelerde sular kesilecek? İSKİ son dakika duyurdu

13:2916/02/2026, Pazartesi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), 17 Şubat Salı günü altyapı çalışmaları nedeniyle bir ilçede yaklaşık 9 saat sürecek su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesintiden etkilenen vatandaşlar “Sular ne zaman gelecek?” ve “İstanbul’da su kesintisi ne kadar sürecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte su kesintisi yaşanacak olan mahalleler.

İstanbul’da planlı su kesintisi uyarısı yapıldı. 

Hangi mahallede sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek soruları, vatandaşların gündeminde.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Hadımköy Su Deposu’ndaki çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy'deki su deposu sahasında yeni terfi merkezine ait bağlantı çalışmaları yapılacak.

Su alamayacak bölgeler

Arnavutköy İlçesi: Yarın saat 09.00-18.00'de, Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.


İstanbul'da su kesintisi sorgulama nasıl yapılır?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.


İSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

