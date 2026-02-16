İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), 17 Şubat Salı günü altyapı çalışmaları nedeniyle bir ilçede yaklaşık 9 saat sürecek su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesintiden etkilenen vatandaşlar “Sular ne zaman gelecek?” ve “İstanbul’da su kesintisi ne kadar sürecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte su kesintisi yaşanacak olan mahalleler.

1 /6 İstanbul’da planlı su kesintisi uyarısı yapıldı.

2 /6 Hangi mahallede sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek soruları, vatandaşların gündeminde.

3 /6 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Hadımköy Su Deposu’ndaki çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.

4 /6 İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy'deki su deposu sahasında yeni terfi merkezine ait bağlantı çalışmaları yapılacak.

5 /6 Su alamayacak bölgeler Arnavutköy İlçesi: Yarın saat 09.00-18.00'de, Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

