Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır’da arazide erkek cesedi bulundu

Diyarbakır’da arazide erkek cesedi bulundu

18:3621/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Kadir Öncel (29) ait olduğu belirlendi.
Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Kadir Öncel (29) ait olduğu belirlendi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş halde bulunan Kadir Öncel’in (29) öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili şüpheli S.A. (44) gözaltına alındı; şüphelinin Bismil’e bağlı Köseli Mahallesi’nde yaşanan tartışmanın ardından Öncel’i aracına binerken vurup cesedi araziye bıraktığı tespit edildi.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kervanpınar Mahallesi’nde dün 23.50 sıralarında arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Kadir Öncel (29) ait olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin şüpheli S.A. (44) yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timlerince yürütülen çalışmada, Bismil’e bağlı Köseli Mahallesi’nde bir kahvehanede yaşanan tartışmanın ardından S.A’nın (44) takip ettiği Kadir Ö’yü aracına binerken silahla öldürdüğü ve cesedi araziye bıraktığı belirlendi. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


#Diyarbakır
#erkek
#ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DÜZENLEME: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? İnfaz düzenlemesi