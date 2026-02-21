Diyarbakır’da arazide erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kervanpınar Mahallesi’nde dün 23.50 sıralarında arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Kadir Öncel (29) ait olduğu belirlendi.