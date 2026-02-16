Yeni Şafak
Dinlenme tesisinde şoke eden olay: Beş gündür park halindeki araçtan ceset çıktı

00:3616/02/2026, Pazartesi
IHA
Vatandaşın cansız bedeni otomobilin arka koltuğunda bulundu.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir dinlenme tesisinin otoparkında günlerdir park halinde bulunan araçtan cansız beden çıktı. Tesis çalışanlarının şüphesi üzerine açılan araçta, 45 yaşındaki Mehmet Evirgen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

Afyonkarahisar’da yaklaşık 5 gündür bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan otomobilin içinden ceset çıktı.

Olay, Sandıklı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 11 Şubat Çarşamba gününden bu yana tesisin otoparkında bulunan bir otomobilin durumundan şüphelenen tesis görevlileri, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler camları filmi olan aracın telefonla aradıkları sahibine ulaşamayınca itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak aracın kapılarını açtı. Jandarma ekipleri aracın sahibi olan Mehmet Evirgen (45) isimli şahsın cansız bedenini otomobilin arka koltuğunda buldu. Şahsın aracı park ettiği 11 Şubat’tan beri araçta ölü olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri araçta detaylı bir inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



#Afyonkarahisar
#Dinlenme Tesisi
#Ölüm
