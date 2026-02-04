Yeni Şafak
Polis kaçakçılara geçit vermedi: Tam 7 milyon adet

Polis kaçakçılara geçit vermedi: Tam 7 milyon adet

15:414/02/2026, Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Afyonkarahisar'da tırın dorsesinde 7 milyon 200 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, Bolvadin ilçesinde bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 7 milyon 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




