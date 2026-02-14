Afyonkarahisar'da dev çukur: Obruk benzeri çöküntüler oluştu

Çevredeki vatandaşların çökme nedeniyle korktuğunu ve bölgeye yaklaşamadığını aktaran Uysal, "Sabah geldik, baktık, alanda yine göçmeler oluştu. Derinlik 3 ila 5 metre civarında. Çapı da 6-7 metre genişliğinde. Şiddetli yağışlardan dolayı bu göçme oluşuyor. Çevredeki sular burada toplanıyor. Bu çökmenin de oluşması normal." diye konuştu.