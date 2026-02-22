TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyon: Trio ekibi açıkladı

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurdu. Eski hakemler pozisyonu yorumlarken, yayıncı kuruluşun Trio ekibi de pozisyonla ilgili değerlendirmeler de bulundu.
Süper Lig’in 23. Haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti.
Müsabakada Galatasaray’ın Sane ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. Yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemler pozisyonla ilgili şu yorumu yaptı:
Bülent Yıldırım: “Sacha Boey'in müdahalesinin rakip oyuncunun hamlesini engelleyip engellemediği konusu sübjektif. Video hakem sağlamasını yapıyor, temas var diyor, gol de oldu diyor, bir sorguya giriyor ve prensipten uzaklaşıyor. Bu sübjektif bir karar. Hakem golü vermiş, siz neden karışıyorsunuz? Sane zaten topu doğrudan kaleye vurmuş. Ben video hakem olarak ciddi bir şüphe görmüyorsam sahadaki görevlinin kararını neden desteklemeyeyim? Prensip belli, sübjektif bir karar varsa video hakem karışmaz. İptal kararı doğru değil.”
Deniz Çoban: “Ben de pozisyonun ofsayt olmadığını düşünüyorum. Bu gol sahada iptal edilse haklı bulurdum, golün iptaline de "nasıl iptal olur" demiyorum. Ancak sübjektif bir durum olduğu için video hakem karışmamalıydı.”
Bahattin Duran: “Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. UEFA çıtasına göre müdahale edilmeyecek pozisyonlarda müdahale ediliyor. Bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı VAR müdahale etmezdi. Bu gölü iptal ettirmezdi. Bana göre sahadaki en doğru karar fauldü, VAR müdahalesini doğru bulmuyorum. Sahadaki karar geçerli olmalıydı.”