TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçına damga vuran pozisyon: Trio ekibi açıkladı

Bülent Yıldırım: “Sacha Boey'in müdahalesinin rakip oyuncunun hamlesini engelleyip engellemediği konusu sübjektif. Video hakem sağlamasını yapıyor, temas var diyor, gol de oldu diyor, bir sorguya giriyor ve prensipten uzaklaşıyor. Bu sübjektif bir karar. Hakem golü vermiş, siz neden karışıyorsunuz? Sane zaten topu doğrudan kaleye vurmuş. Ben video hakem olarak ciddi bir şüphe görmüyorsam sahadaki görevlinin kararını neden desteklemeyeyim? Prensip belli, sübjektif bir karar varsa video hakem karışmaz. İptal kararı doğru değil.”