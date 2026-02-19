Lapa lapa kar yağacak: İstanbul’a kar sürprizi! Meteoroloji alarm verdi

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde kuvvetli olacağı bildirildi. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağına dikkat çekildi.