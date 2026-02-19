Lapa lapa kar yağacak: İstanbul’a kar sürprizi! Meteoroloji alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için son dakika kar uyarısı geldi. Yalancı baharın sona ermesiyle birlikte sıcaklıklar hızla düşerken, megakentte kar yağışı ihtimali güç kazandı. Meteoroloji danışmanı Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı için beklenen tarihi açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Yayımlanan rapora göre, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerin sağanak yağış bekleniyor.
Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde kuvvetli olacağı bildirildi. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağına dikkat çekildi.
İstanbul’da ise son günlerde etkili olan bahar havası yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu yeniden gündeme geldi.
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı
Beklenen kar yağışı geliyor! Haftanın ortasından itibaren etkili olması öngörülen soğuk hava dalgasıyla birlikte, İstanbullular "kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını merakla bekliyor.
İstanbul’a Pazar günü kar geliyor
MGM'nin tahminlerine göre, Pazar günü itibarıyla İstanbul'da hava durumu kökten değişiyor. Batıdan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek ve yağışlar karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şekline dönüşecek.
Pazar günü İstanbul genelinde kar yağışı beklentisi yüksek. Özellikle kentin yüksek rakımlı semtlerinde (Çamlıca, Aydos, Kartal, Beykoz vb.) kar örtüsü oluşumu kuvvetle muhtemel.
“Yüksek noktalarda karla karışık yağmur bekleniyor”
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, yaklaşan soğuk hava dalgasını değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. Şen’e göre Anadolu’da cumartesi akşamından itibaren kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Ağrı, Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara’nın güney ve doğusu ile Uludağ ve Kartepe gibi yüksek bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği belirtiliyor.
Şen, İstanbul için de sıcaklık düşüşüne dikkat çekti. “İstanbul’da kar yok ancak pazar günü sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek” ifadelerini kullandı.