Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

"Akaryakıt kaçakçılığı kapsamında Tuşba ilçe merkezinde F.N. (49) isimli şahsın ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 178 litre motorin (marker’sız), 9 metre yakıt hortumu, 70 adet 20 litrelik bidon, 3 adet 10 litrelik huni, 1 adet boş jelikan, 1 adet elektrikli hidrofor, 3 adet metal huni, 187 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde, piyasa değeri 3 milyon 181 bin TL olan 717 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler A.M.(27) ve N.D. (29) ile F.N. (49) isimli şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır"