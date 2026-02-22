Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

15:5122/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Van’ın Tuşba ve Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada,
"Akaryakıt kaçakçılığı kapsamında Tuşba ilçe merkezinde F.N. (49) isimli şahsın ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 178 litre motorin (marker’sız), 9 metre yakıt hortumu, 70 adet 20 litrelik bidon, 3 adet 10 litrelik huni, 1 adet boş jelikan, 1 adet elektrikli hidrofor, 3 adet metal huni, 187 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde, piyasa değeri 3 milyon 181 bin TL olan 717 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler A.M.(27) ve N.D. (29) ile F.N. (49) isimli şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır"
denildi.


#van
#gümrük
#kaçakçılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Burdur kura çekiliş listesi: 500 bin konut Burdur TOKİ kurasına gireceklerin isimleri