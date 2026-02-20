Bitlis'te tefecilik operasyonu: Eş zamanlı baskınlarda yedi tutuklama

Bitlis’te tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis Merkez ve Güroymak ilçesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Toplam 24 şüpheliye yönelik 22 adrese düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 1 adet av tüfeği ve 4 adet dolu kartuş, 1 adet 7x65 mm fişek, 24 adet 9 mm tabanca fişeği ile çok sayıda çek, senet ve adi sözleşme ele geçirildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.







