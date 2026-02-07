Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Hizan’da çığ tehlikesi nedeniyle karla mücadele çalışmaları durduruldu

Hizan’da çığ tehlikesi nedeniyle karla mücadele çalışmaları durduruldu

23:457/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Bitlis’in Hizan ilçesi
Bitlis’in Hizan ilçesi

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Hizan ilçesindeki yol açma çalışmalarına çığ riski nedeniyle ara verildi.

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı yüksek rakımlı Karlıtepe köyünde yürütülen karla mücadele çalışmaları, çığ riski nedeniyle geçici süreyle durduruldu.


Hizan ilçesinin en fazla kar yağışı alan yerleşim yerlerinden olan Karlıtepe köyünde yol açma çalışmalarına çığ riski nedeniyle ara verildi. Yoğun kar yağışı ve bölgede artan çığ riski nedeniyle alınan karar, köy muhtarı Musa Karabaş, köy halkı ve Hizan İlçe Özel İdare Müdürü Şiyar Gümüş’ün ortak değerlendirmesi sonucu hayata geçirildi. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, çığ tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar çalışmaların durdurulmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Hava şartlarının normale dönmesi ve riskin azalmasının ardından Karlıtepe köyü yolunda karla mücadele çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.




#Çığ
#Karla Mücadele
#Çalışma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?