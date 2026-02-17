Yeni Şafak
Bitlis'te hafif ticari dereye düştü: 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı

14:3117/02/2026, Salı
AA
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesi İzzettin Alpcan idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Saklı köyü yolunda uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yolculardan 3'ü hayatını kaybetti.

Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



