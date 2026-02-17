Yeni Şafak
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı: Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

IHA
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. 66 AEE 673 plakalı motosiklet, F.D. idaresindeki 66 AEK 830 plakalı Volkswagen marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Bekir Alparslan hayatını kaybederken, motosikletteki yolcu B.E. yaralandı. 

Otomobil sürücüsünün ise hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


