Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Srebrenitsa soykırımı hükümlüsü trafik kazasında öldü

Srebrenitsa soykırımı hükümlüsü trafik kazasında öldü

00:3617/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Savaş suçlusu Ostoja Stanisic
Savaş suçlusu Ostoja Stanisic

Bosna Hersek’in Kladanj şehrinde meydana gelen kazada aracıyla nehre düşen sürücü öldü. Ölen sürücünün Srebrenitsa soykırımındaki rolü nedeniyle 5 yıl hapis cezası olan hükümlü Ostoja Stanisic olduğu tespit edildi.

Srebrenitsa soykırımındaki rolü nedeniyle hüküm giymiş bir savaş suçlusu olan Ostoja Stanisic, aracıyla nehre uçtuğu kazada hayatını kaybetti.


Bosna Hersek’in Kladanj şehrinde dün meydana gelen bir kazada, aracıyla nehre uçan bir sürücü hayatını kaybetti. Kazada ölen sürücünün, Srebrenitsa soykırımındaki rolü nedeniyle beş yıl hapis cezası almış bir savaş suçlusu olan Ostoja Stanisic olduğu tespit edildi.


Bosna Hersek Mahkemesi, Stanisic’i Zvornik Tugayı 6. Tabur Komutanı sıfatıyla Boşnak sivillerin Srebrenitsa’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından güvenli bölge ilan edilen kesiminden zorla çıkarılması planının uygulanmasında rol almaktan suçlu bulmuştu. Mahkeme, Stanisic’in aralarında Srebrenitsa Soykırımı’nın başlıca suçluları Radovan Karadzic ve Ratko Mladiç’in de bulunduğu Sırp Cumhuriyeti ordu ve polis mensuplarına bilinçli bir şekilde yardım ettiğine hükmetmişti.


Hakkında 5 yıl hapis cezası

Stanisic denetimindeki 6. Tabur mensuplarının, binlerce Müslüman erkek ve çocuğun katledildiği Srebrenitsa’dan getirilen esirleri kabul ettikleri ve güvenliğin sağlanmasında rol aldıkları tespit edilmişti. Stanisic komutasında bu esirlerin Zvornik’teki bir köy okulunda temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde tutuldukları, darp edildikleri ve en az 20’sinin öldürüldüğü tespit edilmişti.


Stanisic, soykırımdaki rolü nedeniyle önce 11 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak yenilenen yargılama sonucunda 2018 yılında kendisine 5 yıl hapis cezası verilmişti.


Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasındaki savaş sırasında Bosnalı Sırp güçlerinin kuşatma altında tuttuğu kentlerden biri olan Srebrenitsa, BM tarafından güvenli bölge ilan edilmiş olmasına rağmen Ratko Mladiç komutasındaki Sırp güçleri tarafından 11 Temmuz 1995’te işgal edilmişti. Sırp kuvvetleri, Srebrenitsa’da aralarında çocukların da bulunduğu en az 8 bin 372 erkeği katletmişti.



#Srebrenitsa
#Soykırım
#Ostoja Stanisic
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı