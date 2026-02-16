İsrail ordusunda 112 asker Türk pasaportlu: Soykırımcı orduda görev yapan farklı ülke vatandaşları deşifre oldu

İşgalci İsrail ordusunda farklı ülkelerin pasaportuna sahip asker sayısı ortaya çıktı
Soykırımcı İsrail ordusunun yayımladığı bir belgede, orduda çifte ya da çoklu vatandaşlığa sahip olan askerlerin ülkelere göre dağılımı ifşa oldu. 12 bin 135 Amerikan, 6 bin 127 Fransız ve 5 bin 67 Rus'un olduğu listede Türkiye'den de 112 kişinin bulunduğu görüldü. İsrail ordusunda toplamda 50 bini geçen "yabancı" pasaportlu asker sayısı, İsrail'in aktif askeri personelinin yaklaşık yüzde 30'una tekabül ediyor.
1947'den bu yana Filistin topraklarını işgal eden
İsrail ordusunda görev yapan
yabancı pasaporta sahip asker sayısının
ülkelere göre dağılımı deşifre oldu.
Soykırımcı ordunun paylaştığı ve İsrail medyasında da çokça yer alan
belgelere göre, toplamda 50 bin 632
İsrail askerinin farklı ülkelerde vatandaşlığı bulunuyor. Bu sayı, 170 bin aktif askeri (rezerv dahil 450 bin) personeli olduğu bilinen İsrail ordusunun yaklaşık 3'te 1'ine denk geliyor.
Söz konusu belgelerin
talep üzerine
ordu tarafından birisine iletildiği görülürken, yine talepte yer alan
"askerlere ait konum ve isim bilgilerinin"
ise paylaşıma reddedildiği yazıyor.
İşte o belgenin Türkçesi:
"Belgenin Talep Edildiği Tarih:
Mart 2025
Belgenin İletildiği Tarih:
Ocak 2026
Konu:
Çoklu vatandaşlığa veya yabancı ikamete sahip muvazzaf askerler hakkında bilgi talebi.
a) Talebinize istinaden profesyonel birimlerin incelemesi sonrası İsrail ordusunun yanıtı aşağıdaki şekildedir.
b) Ek A ve B'de tüm İsrail ordu personelinin yabancı vatandaşlık dağılımı sunulmuştur. "Çifte" (Double) sütunu bir yabancı vatandaşlığı olanları, "Çoklu" (Multiple) sütunu ise İsrail vatandaşlığına ek olarak birden fazla yabancı vatandaşlığı olan askerleri temsil eder. Yani bazı askerler hem çifte hem de çoklu kategorisinde sayılmış olabilir.
c) İsrail ordu sistemlerinde kalıcı/geçici ikametgah alanı bulunmadığından, talebinizin bu kısmı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'nın 8(3) maddesi uyarınca reddedilmiştir.
Ek A:
Bu tablo, İsrail vatandaşlığının yanında yabancı pasaportları da (çifte ya da çoklu vatandaşlık) bulunan ordu personelini listeler.
Ülke / Çifte Vatandaş / Çoklu Vatandaş
Uganda / 2 / 0
Özbekistan / 264 / 5
Avusturya / 390 / 54
Avustralya / 502 / 119
Ukrayna / 3210 / 56
Azerbaycan / 146 / 3
Uruguay Vatandaşı / 125 / 24
Seyşeller Vatandaşı / 0 / 1
Monako Vatandaşı / 1 / 0
Singapur Vatandaşı / 1 / 1
Sri Lanka Vatandaşı / 2 / 0
Paraguay Vatandaşı / 13 / 1
Ruanda Vatandaşı / 1 / 0
Birleşik Arap Emirlikleri / 1 / 2
İtalyan / 828 / 100
Britanya Adaları / 7 / 4
Endonezya / 1 / 0
İzlanda / 1 / 0
İrlandalı / 55 / 20
İranlı / 47 / 0
Arnavut / 2 / 1
Cezayirli / 1 / 0
Amerikan / 12135 / 1207
Amerika (Bilinmeyen) / 96 / 44
Anguilla / 2 / 0
Angolalı / 1 / 4
Antigua / 1 / 0
Estonyalı / 33 / 5
Afrika / 5 / 4
Ekvadorlu / 27 / 5
Arjantinli / 609 / 56
Eritreli / 1 / 0
Ermeni / 25 / 5
Etiyopyalı / 1387 / 29
Bulgar / 262 / 12
Bolivyalı / 7 / 1
Bosna Hersek / 4 / 0
Belçikalı / 406 / 65
Belizeli / 1 / 0
Barbadoslu / 2 / 0
Brezilyalı / 505 / 91
Britanyalı / 1686 / 383
Sovyetler Birliği / 11 / 0
Ganalı / 14 / 1
Guatemalalı / 54 / 5
Cebelitarık / 1 / 0
Gineli / 2 / 0
Gürcü / 164 / 9
Alman / 3901 / 292
Dominikan / 3 / 4
Danimarkalı / 85 / 14
Güney Afrikalı / 415 / 74
Hint / 197 / 4
Hollandalı / 559 / 86
Hong Kong / 8 / 1
Macar / 885 / 53
Honduraslı / 8 / 3
Vietnamlı / 3 / 1
Venezuelalı / 71 / 32
Fildişi Sahili / 1 / 1
Tacikistanlı / 8 / 0
Tunuslu / 15 / 7
Türk / 112 / 21
Türkmenistanlı / 31 / 2
Tayvanlı / 3 / 0
Yugoslav / 5 / 1
Yunan / 149 / 18
Japon / 65 / 11
Ürdünlü / 6 / 0
Kayıtsız/Bilinmiyor / 1093 / 28
Lübnanlı / 3 / 1
Lüksemburglu / 2 / 6
Letonyalı / 192 / 10
Litvanyalı / 265 / 30
Moritanyalı / 1 / 1
Moldovalı / 278 / 36
Moğol / 2 / 0
Trinidad ve Tobago / 1 / 0
Maltalı / 2 / 0
Mısırlı / 1 / 2
Meksikalı / 181 / 31
Faslı / 72 / 32
Orta Afrika / 2 / 0
Norveçli / 30 / 5
Nijeryalı / 21 / 0
Yeni Zelandalı / 39 / 11
Nepalli / 2 / 0
El Salvadorlu / 8 / 0
Svazilandlı / 1 / 0
Suriyeli / 2 / 1
Çinli / 5 / 2
Sloven / 4 / 3
Slovak / 302 / 16
İspanyol / 372 / 79
Sırp / 10 / 4
Iraklı / 12 / 5
Polonyalı / 1668 / 149
Portekizli / 77 / 25
Filipinli / 105 / 6
Fin / 56 / 6
Panamalı / 35 / 2
Perulu / 161 / 19
Çek / 309 / 22
Şilili / 92 / 19
Fransız / 6127 / 337
Kübalı / 22 / 3
Kolombiyalı / 112 / 27
Kongolu / 7 / 0
Kosta Rikalı / 27 / 6
Hırvat / 7 / 2
Kazakistanlı / 189 / 3
Kırgızistanlı / 52 / 3
Kanadalı / 1185 / 339
Kenyalı / 5 / 0
Kıbrıslı / 9 / 7
Hırvat / 5 / 2
Rumen / 1675 / 85
Beyaz Rusyalı / 589 / 16
Rus / 5067 / 102
Diğer Avrupa Ülkeleri / 1 / 1
Diğer Afrika Ülkeleri / 1 / 0
İsveçli / 130 / 20
İsviçreli / 373 / 135
Taylandlı / 65 / 6
Yemenli / 14 / 8
Ek B: Toplam Özet
Yabancı Vatandaşlık Sayısı:
1 / 2 / 3
Asker Sayısı:
50.632 / 4.440 / 162"
