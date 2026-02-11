Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Saraybosna kuşatmasında evlatlarını kaybeden aileler Gazze'de öldürülen çocukları andı

Saraybosna kuşatmasında evlatlarını kaybeden aileler Gazze'de öldürülen çocukları andı

00:4211/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Saraybosna
Saraybosna

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kuşatmada öldürülen çocukların aileleri, Gazze'de öldürülen çocukların anıldığı etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Saraybosna kuşatmasında öldürülen çocuklarla birlikte İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların ismi okundu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü çocuklar anıldı.

1992-1995 Saraybosna Kuşatması'nda Öldürülen Çocukların Aileleri Derneğince organize edilen anma etkinliğine, Sırplar tarafından evlatları katledilen Saraybosnalı aileler ve vatandaşlar katıldı.

Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Sönmeyen Ateş Anıtı önünde yapılan anma etkinliğine katılanlar, Mareşal Tito Caddesi boyunca ellerinde Filistin ve Bosna Hersek bayraklarıyla yürüdü.

Etkinlikte, Saraybosna kuşatmasında öldürülen çocukların yanı sıra Gazze'de İsrail tarafından öldürülen çocukların isimleri de okundu.

"Bu acıların genç nesillere aktarılması lazım"

Dernek Başkanı Fikret Grabovica, yaptığı açıklamada, Gazze'de hala çocukların öldürülmeye devam ettiğini belirterek, Saraybosna'daki kuşatma dönemi ile Gazze'de yaşananlar arasında benzerlik olduğunu kaydetti.

İnsanların yaşananları unutmaması gerektiğini dile getiren Grabovica,
"Bu gerçeklerin genç nesillere aktarılması son derece önemli. Kuşatma döneminin bilinmesi nefret ya da intikam için değil, benzer acıların tekrar yaşanmaması adına gerekli."
diye konuştu.

Grabovica, Gazze'de İsrail saldırılarında 17 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü belirterek, Saraybosna'da da kuşatma sırasında 1601 çocuğun katledildiğini ifade etti.



#Saraybosna
#Gazze
#Çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?