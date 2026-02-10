Endonezya Gazze'ye barış gücü gönderme seçeneğini 'dikkatle' değerlendiriyor

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahd Nabyl A. Mulachela, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında Gazze'ye asker konuşlandırılması seçeneğinin halen değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti. Mulachela, ülkesinin Gazze'deki barış çabalarına katılımının "dikkatle" ele alındığını belirtti.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahd Nabyl A. Mulachela, yaptığı açıklamada, Gazze'ye asker konuşlandırılması seçeneğinin halen değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.
Bu aşamada nihai bir karar alınmadığını vurgulayan Mulachela, asker sayısı, birliklerin yapısı, takvim ya da görev alanlarına ilişkin detayların henüz netleşmediğini ifade etti.
"Uluslararası bir istikrar gücü"
Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) Komutanı General Tandyo Budi Revita da yaptığı açıklamada, Gazze gibi çatışma bölgelerine konuşlandırılması planlanan 5 ila 8 bin personel için hazırlıklara başlandığını duyurmuştu.
Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN da Endonezya askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasına yönelik saha hazırlıklarının başladığını ve Endonezya birliklerinin uluslararası bir istikrar gücüne entegre edileceğini iddia etmişti.
Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.
Endonezya'nın, ISF kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş, Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus şehirleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.