Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Masdar köyünde düzenlediği saldırılarda biri kadın, 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Sağlık kaynaklarının verdiği bilgide, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Masdar köyü yakınlarında elektrikli bisikleti hedef aldığı belirtildi.
Saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesinin, kentin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği bildirdi.
Öte yandan aynı köy yakınında İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracı ile düzenlenen başka saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi.