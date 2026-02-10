Yeni Şafak
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

12:5210/02/2026, Salı
AA
Katil İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık saldırılar düzenleyerek ihlal ediyor.
Katil İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık saldırılar düzenleyerek ihlal ediyor.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Masdar köyünde düzenlediği saldırılarda biri kadın, 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgide, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Masdar köyü yakınlarında elektrikli bisikleti hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesinin, kentin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği bildirdi.

Öte yandan aynı köy yakınında İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracı ile düzenlenen başka saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi.



