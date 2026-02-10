Yeni Şafak
İsrail ordusu Gazze kentine saldırı düzenledi

11:2510/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
AA
İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentindeki bir binaya düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yetirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.

