Hamas'tan Gazze açıklaması: Yönetimi devretme düzenlemeleri tamamlandı

Hamas'tan Gazze açıklaması: Yönetimi devretme düzenlemeleri tamamlandı

14:272/02/2026, Pazartesi
AA
Hamas
Hamas

Hamas, Gazze Şeridi'nde yönetimin, Gazze Yönetim Kurulu'na devredilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını duyurdu. Siyasi olmayan Kurul, Gazze'de günlük sivil hizmetlerin yönetiminden sorumlu olacak ve toplam 12 kişiden olauşacak.

Hamas, Gazze Şeridi'nde yönetimin "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"ne devredilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı görüntülü açıklamada, Gazze Şeridi'nin idaresindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Kasım,
"Gazze Şeridi'nde yönetimin bağımsız Ulusal Komite'ye devredilmesi için yönetim ve idari kurumlara ait gerekli tüm işlemler ve düzenlemeler tamamlandı."
ifadesini kullandı.
Hamas Sözcüsü ayrıca
"Komite, Gazze Şeridi topraklarına girer girmez, tüm alanlardaki devralma işlemleri şeffaf ve kapsamlı şekilde başlayacak."
dedi.

Devretme sürecini denetleyen üst bir komite bulunduğuna işaret eden Kasım, bu komitenin Filistinli gruplardan, aşiret temsilcilerinden, sivil toplum kurumları yöneticilerinden ve uluslararası kuruluşlara bağlı kişilerden oluştuğunu aktardı.

Kasım, yönetimi devretme sürecinin şeffaf, noksansız ve seviyeli olacağını vurguladı.

Tüm taraflara Ulusal Komite'nin işlerini kolaylaştırma çağrısında bulunan Kasım, böylece soykırımdan sonra Gazze Şeridi'nin iki yıl içinde toparlanması sürecinin başlayabileceğini belirtti.

3 omurgalı Barış Kurulu

Gazze için düşünülen yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda başkanlığını Trump'ın yapacağı "Barış Kurulu" oluşturulurken, Trump, Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

"Gazze Yönetim Kurulu"nun başına ise, eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaas getirilmişti. Kurul, siyasi olmayan bir yapı olarak Gazze Şeridi'nde günlük sivil hizmetlerin yönetiminden sorumlu bulunuyor. Kurul, Şaas'ın yanı sıra 11 Filistinli ulusal isimden oluşuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Trump, Türkiye dahil bir çok ülkeyi kurula davet etmişti. Daveti kabul eden ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. 3 yıl tamamlandıktan sonra, kurul üyeliklerinin devam edebilmesi için ülkelerin 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek. Ödeme yapmayanlar kuruldan çıkartılacak.




