Üç yıldır göç etmiyor: Aynı yuvada kışı geçiriyor! Uzmanlar bilinçsiz müdahalelere karşı uyardı

09:2516/02/2026, Pazartesi
DHA
Bitlis'in Güroymak ilçesinde elektrik direğine yuva yapan leylek, 3 yıldır göç etmiyor. Köylüler, kışı köylerinde geçiren leyleğe zaman zaman yiyecek bırakıyor.

Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylek, kış ayları gelmesine rağmen 3 yıldır göç etmiyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının arttığı günlerde dahi yuvasını terk etmeyen ve köyün sembolü haline gelen leylek, artık köyün bir parçası haline geldi. 

Uzmanlar, bazı leyleklerin; iklim değişikliği, besin kaynaklarının artması ya da sağlık durumları gibi nedenlerle göç etmeyebildiğini belirtirken, leyleğin yaşamını sürdürebilmesi için doğal dengenin korunması ve bilinçsiz müdahalelerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

Diğer yandan köylüler, kışı köylerinde geçiren leyleğe zaman zaman yiyecek bırakıyor. 

#Bitlis
#Güroymak
#Leylek
