Edirne'de sahte plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 110 bin lira ceza verildi

22:1122/02/2026, Pazar
DHA
Motosiklet ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sahte plaka takılı motosikleti kullanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen O.G.’ye toplam 110 bin 189 lira idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerince emniyete götürülen sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından sahte plaka takılı olduğu belirlenen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü O.G.’ye toplam 110 bin 189 lira ceza kesildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, O.G. yönetimindeki motosikleti Büyük Şehsuvarbey Mahallesi İnönü caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan şase sorgusunda motosikletin üzerinde takılı plakanın sahte olduğu, sürücü O.G.’nin de ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. O.G.’ye, ‘Araca sahte plaka takmak veya kullanmak’, ‘sürücü belgesi olmadan araç kullanmak’, ‘sürücünün koruma başlığını takmaması’, ‘zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak’ ve ‘muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak’ maddelerinden toplam 110 bin 189 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü O.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Motosiklet ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.


