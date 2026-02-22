Yeni Şafak
Samsun'da kantara girmeyen 3 araca 169 bin lira ceza kesildi

15:5922/02/2026, Pazar
AA
3 tırın plakalarının kapalı olduğu, kantara girmeden Ordu istikametine seyrettiği ekiplere bildirildi.
3 tırın plakalarının kapalı olduğu, kantara girmeden Ordu istikametine seyrettiği ekiplere bildirildi.

Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen 3 ağır tonajlı araca 169 bin 597 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu üzeri Gelemen mevkisinde Karayolları Denetim İstasyonuna (kantar) girmeden ilerleyen 3 tırın bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kantar görevlileri, köprü ayağı taşıyan 3 tırın plakalarının kapalı olduğunu, kantara girmeden Ordu istikametine seyrettiğini ekiplere bildirdi.

Trafik polisleri tarafından durdurulan tır sürücülerine, denetim istasyonuna girmemek, plakanın okunmamasını sağlamak ve özel izin belgesi olmadan faaliyette bulunmak gerekçeleriyle toplam 169 bin 597 lira cezai işlem uygulandı.



