Otomobil kantar binasına çarptı: Görevli hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Kınalı Denetim İstasyonu Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KJC 405 plakalı otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin TIR'ların ağırlığını ölçmek için denetim gerçekleştirdiği kantarın binasına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen görevli personel Şener Güngör ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.