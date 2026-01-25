Otomobil kantar binasına çarptı: Görevli hayatını kaybetti

İstanbul’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait kantar binasına çarptı. Kazada ağır yaralanan görevli personel Şener Güngör, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)'ye ait kantar binasına çarptı. Kazada binada çalışan görevli personel Şener Güngör hayatını kaybetti.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kaza, gece saatlerinde Kınalı Denetim İstasyonu Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KJC 405 plakalı otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin TIR'ların ağırlığını ölçmek için denetim gerçekleştirdiği kantarın binasına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen görevli personel Şener Güngör ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı
Kazanın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü B.K.'yı gözaltına aldı.