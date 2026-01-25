Yeni Şafak
İstanbul'da büyük elektrik kesintileri uygulanacak: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu

İstanbul'da büyük elektrik kesintileri uygulanacak: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu

17:5525/01/2026, Pazar
26 Ocak Pazartesi sabahı, İstanbul’da milyonlarca kişi planlı elektrik kesintileriyle güne uyanacak. Elektrik dağıtım şirketleri Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından yapılacak bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında birçok ilçe kesintiden etkilenecek. Yetkililer, bazı bölgelerde elektrik kesintisinin 16 saate kadar uzayabileceğini belirtirken, vatandaşlar kesinti programını yakından takip ediyor. İşte 26 Ocak İstanbul elektrik kesintisi programı…

Arnavutköy, Sultangazi, Sarıyer ve Kağıthane gibi ilçelerde yarın sabahın erken saatleri itibarıyla 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. 1 ilçede bulunan mahallelerde ise bu gece yarısından itibaren başlayacak olan kesintiler 16 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın planlı bakım çalışmaları kapsamında, 26 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak.

İşte 26 Ocak 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı;

