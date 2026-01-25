İstanbul'da büyük elektrik kesintileri uygulanacak: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu

Arnavutköy, Sultangazi, Sarıyer ve Kağıthane gibi ilçelerde yarın sabahın erken saatleri itibarıyla 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. 1 ilçede bulunan mahallelerde ise bu gece yarısından itibaren başlayacak olan kesintiler 16 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?