Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

21:4125/01/2026, Pazar
DHA
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Esenyurt'ta aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı. Taraflardan A.M. yanında bulunan silahla Aziz D. ve arkadaşlarına ateş açtı. Olayda Aziz D. hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada Aziz D. hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Aziz D.(30) ve arkadaşları parkta oturdukları sırada yanlarına daha önce aralarında husumet olan A.M. ve arkadaşları geldi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan A.M. yanında bulunan silahla Aziz D. ve arkadaşlarına ateş etti. Bu sırada diğer tarafında saldırıya karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar Aziz D., arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan A.M.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Aziz D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ağır yaralandığı belirlenen A.M. ile hafif yaralanan V.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




#Silahlı Çatışma
#Esenyurt
#Ölü
