Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Gazeteci Ahmet Reha Öz evinde ölü bulundu

Gazeteci Ahmet Reha Öz evinde ölü bulundu

18:5025/01/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Ahmet Reha Öz
Ahmet Reha Öz

Aydın'da yalnız yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Öz'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen gazetecinin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı gazeteci Ahmet Reha Öz (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, gündüz saatlerinde Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak'taki Denizli Öğretmenler Sitesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz'e telefonla ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öz'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Öz'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

1970 - 1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra 1985-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevini yapan Öz'ün, emekli olduktan sonra Didim'e yerleştiği öğrenildi. .

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



#Ahmet Reha Öz
#Gazeteci
#Ölü Bulundu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi zammı 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelir mi? İşte beklenen rakamlar