Manisa
Manisa'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

18:2923/01/2026, Cuma
AA
Manisa'da Ersin Metin'den iki gündür haber alamayan iş arkadaşları durumdan şüphelenerek yedek anahtarla eve girdi. İş arkadaşları eve girdiğinde hareketsiz bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Metin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan ve yalnız yaşayan Ersin Metin'den (52) iki gündür haber alamayan iş arkadaşları, durumdan şüphelendi.

Merkez Efendi Mahallesi'ndeki evine yedek anahtarla giren arkadaşları, Metin'i yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Metin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



