Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uşak
Uşak’ta otomobil şarampole devrildi: Bir ölü üç yaralı

Uşak’ta otomobil şarampole devrildi: Bir ölü üç yaralı

00:4123/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Uşak–Eşme kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Uşak-Eşme kara yolunda ilerleyen A.Ç. (34) idaresindeki 64 EJ 015 plakalı otomobil, Elvanlar Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki G.Ç. (6), S.Y. (57) ve Gönül Pehlivan (56) ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pehlivan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.








#otomobil
#TRAFİK KAZASI
#Uşak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet il il cuma namazı vakitleri 23 Ocak 2026: Cuma namazı saat kaçta, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati