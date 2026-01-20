Yeni Şafak
Uşak'ta şoke eden kaza: Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü

15:4320/01/2026, Salı
Can kaybının olmadığı kazada traktör sürücüsü yaralandı.
Uşak'ta traktör ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle panelvan devrildi traktör ikiye bölündü.

Uşak-Ulubey kara yolunda ilerleyen A.K. (25) yönetimindeki 64 BF 018 plakalı panelvan, Köseler köyü yakınlarında R.Y. (24) idaresindeki 64 ABM 249 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, panelvan devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#panelvan
#TRAFİK KAZASI
#traktör
#yaralı
