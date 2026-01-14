Yeni Şafak
Ankara'da zincirleme kaza: Dokuz yaralı

Ankara'da zincirleme kaza: Dokuz yaralı

00:0114/01/2026, Çarşamba
IHA
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. (Foto: Arşiv)
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. (Foto: Arşiv)

Ankara’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç araç çarpıştı, dokuz kişi yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.00 sıralarında, Ayaş yolu Yenikent mevkisinde meydana geldi. İsa K. idaresindeki 06 CPH 102 plakalı servis aracına, plakası henüz belirlenemeyen Muhammet Fatih Y. idaresindeki BMW marka otomobil çarptı. Kazaya 06 AZ 8448 plakalı otomobil de karıştı. Zincirleme kazada toplam 9 kişi yaralandı. BMW marka araçta sıkışan Mehmet E. isimli şahıs, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan BMW marka aracın, kaza öncesinde diğer araçların tamponuna yanaşarak tehlikeli şekilde seyir halinde olduğu anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



