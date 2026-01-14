Ankara'da zincirleme kaza: Dokuz yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.00 sıralarında, Ayaş yolu Yenikent mevkisinde meydana geldi. İsa K. idaresindeki 06 CPH 102 plakalı servis aracına, plakası henüz belirlenemeyen Muhammet Fatih Y. idaresindeki BMW marka otomobil çarptı. Kazaya 06 AZ 8448 plakalı otomobil de karıştı. Zincirleme kazada toplam 9 kişi yaralandı. BMW marka araçta sıkışan Mehmet E. isimli şahıs, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.