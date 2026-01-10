Elmadağ’da zincirleme kaza: 6 araç karıştı 2 yaralı

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, Elmadağ ilçesi Ankara - Kırıkkale Karayolu istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgede meydana gelen 6 araçlık zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye nakledildi. Bölgede aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
#Elmadağ
#Ankara
#trafik kazası