Düşürdüğü cüzdanını almaya çalışırken kamyonun altında kalarak öldü

Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; düşürdüğü cüzdanını yerden almaya çalışan Yaşar Demirel'e, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FMY 269 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalarak yaklaşık 5 metre sürüklenen kadın, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirel, hayatını kaybetti.