Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Saç ekimi için gittiği klinikte işlem sırasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Saç ekimi için gittiği klinikte işlem sırasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

18:318/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
47 yaşındaki Temel Altuntaş
47 yaşındaki Temel Altuntaş

Trabzon'da saç ekimi için özel bir kliniğe giden 47 yaşındaki Temel Altuntaş, işlem sırasında fenalaştı. Altuntaş, hastaneye kaldırılırken bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trabzon’da özel bir klinikte saç ekimi sırasında fenalaşan Temel Altuntaş (47) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinin Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Saç ekimi için özel bir kliniğe gelen Temel Altuntaş işlem sırasında fenalaştı. Çalışanlarının ihbarı üzerine kliniğe polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altuntaş ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Temel Altuntaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Altuntaş’ın cenazesi, incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



#Saç Ekimi
#Hayatını Kaybetti
#Özel Klinik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri: 9 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il ezan vakitleri